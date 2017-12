Geschokte Onderwijsschepen Marinower brengt onderwijsinstanties bijeen na drugsreportage Pano

De Pano-reportage over ‘Drugsmaffia in Antwerpen’ op Één gisteren toonde hoe schoolplichtige jongeren mee betrokken worden in het drugsmilieu in Antwerpen. Beelden die Antwerps schepen voor Onderwijs Marinower (Open Vld) schokten. Marinower nodigt nu alle partners uit om mee uit te zoeken waar en hoe het nog beter kan.

De reportage van Pano gisteren op Één loog er niet om: in het drugsmilieu in Antwerpen zouden tal van jongeren betrokken zijn die eigenlijk nog op school zitten. Schepen Marinower reageert verrast: “In het Antwerps onderwijs hebben wij tal van initiatieven en beleidsmaatregelen om jongeren op het rechte pad te houden. De beelden van Pano kwamen dan ook hard aan. We doen al veel, maar blijkbaar glippen een aantal jongeren nog door het net.”.