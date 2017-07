Gescreend door Staatsveiligheid en toch geen toegang tot Tomorrowland

3 mensen die na een screening door de federale politie geweigerd zijn voor Tomorrowland, hopen volgend weekend toch nog te kunnen meefeesten in Boom.



Hun proces in kortgeding begon vanochtend in Brussel. Alledrie hebben ze een blanco strafblad en ze zeggen dan ook niet te weten waarom ze niet zijn toegelaten. Een van hen werkt zelfs in een kerncentrale en is daarvoor ook gescreend door staatsveiligheid. De beslissing of ze alsnog naar het tweede festivalweekend mogen, valt wellicht eind deze week.