Geseinde dame gevat tijdens verkeerscontrole

Bij een verkeerscontrole heeft de politie een vrouw aangehouden. Ze werd gezocht in het kader van een onderzoek naar woninginbraken.

Tijdens een controleactie van de wijkwerking regio Centrum in samenwerking met de mobiele eenheid werd een voertuig met Franse nummerplaat gecontroleerd op de Desguinlei. De bestuurster bleek niet alleen illegaal in ons land, ze stond ook geseind in het kader van een onderzoek naar een woninginbraak in oktober. De dame werd verhoord en wordt vandaag voorgeleid.