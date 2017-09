Geseinde man gevat

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden twee broers uit Oud-Turnhout (23 en 24), die op zoek waren naar Café d'Anvers, in de Oudeleeuwenrui opgelicht. Een "behulpzame" man ging hen meenemen naar de zaak, maar ze moesten eerst aan hem de inkom betalen en dan zou hij hun tickets afhalen. Nadat ze hem 50 euro hadden overhandigd, liep hij weg met zijn fiets aan de hand en sprong achteraan in een bestelwagen die wat verder stond.

De twee broers spraken een politiepatrouille aan die op dat moment passeerde. De inspecteurs zetten de bestelwagen aan de kant en gingen tot controle over. De bestuurder (35, uit Kontich) en zijn passagier naast hem (44, eveneens uit Kontich) verklaarden onmiddellijk dat ze er enkel waren om een vriend uit de nood te helpen. Hij had hen gebeld om hem op te halen. Die vriend lag achterin de bestelwagen.

De man in de laadruimte (48, uit Antwerpen) werd gefouilleerd en bleek verscheidene spullen, gerelateerd aan drugs(gebruik) op zak te hebben. Omdat de twee anderen in de bestelwagen bij politie ruimschoots gekend zijn voor een rist aan feiten, werden ook zij gefouilleerd. Bij hen werd niets aangetroffen, volgens een van hen omdat hij vrij is onder voorwaarden en zich ver van criminele feiten houdt.

De verdachte, die achteraan lag, stond nog geseind omdat hij de gevangenis was ontvlucht in april. Hij werd opgepakt en meegenomen naar de politiecel.