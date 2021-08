Geseinde man loopt tegen de lamp

Infectiologe Erika Vlieghe (UZA) reageert afwachtend op de aangekondigde versoepelingen. 'We zullen zien hoe de cijfers de komende weken evolueren. Ik denk dat de mensen uit zichzelf voorzichtig zullen blijven', klinkt het. De GEMS-voorzitter had eerder opgeroepen om niet alle maatregelen te lossen. 'Ik ben blij dat nog een aantal maatregelen behouden zijn. Het is ook goed dat in Brussel extra voorzichtigheid aan de dag wordt gelegd.' Vlieghe heeft vertrouwen in de verantwoordelijkheidszin van de Belgen. 'Volgens mij zullen mensen uit zichzelf voorzichtig blijven. Het is afwachten hoe de cijfers nu zullen evolueren.' De infectiologe erkent de impact van de vaccinatiecampagne, maar waarschuwt dat die nog niet afgerond is. 'Premier De Croo heeft gelijk als hij zegt dat de vaccinaties een gamechanger zijn. Maar op dit moment moeten we blijven inzetten op nog meer mensen vaccineren. Hopelijk houdt de bescherming daarna stand.'Foto Belga