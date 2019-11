Geseinde man steelt kantoormateriaal uit werfcontainer

Er ontstond vanmiddag brand in een kangoeroewoning in Schilde. In de Raymond Delbekestraat kwam de brandweer massaal ter plaatse om het vuur te doven. Er zouden geen slachtoffers gevallen zijn. De aanwezige bewoonster kon op eigen kracht het gebouw verlaten. De bewoners moeten voorlopig wel opvang zoeken door rookschade in de woning. De brand ontstond in het voorste deel van de woning, dat volledig is vernield. Het achterste gedeelte werd wel gevrijwaard door de brandweer.