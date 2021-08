Geseinde Nederlander verraadt zichzelf door fout te parkeren

Opnieuw & Co bouwt binnenkort de grootste kringwinkel in Vlaanderen. Maar liefst 4 000 vierkante meter groot wordt'ie. En dat is niet alles, er zal een groot sociaal project aan verbonden worden dat plaatst biedt aan jonge ondernemers, horeca en recreatie. Dé rode draad doorheen het project: duurzaamheid en een circulaire economie. De nieuwe winkel komt in de voormalige Minerva-autofabriek in Mortsel en moet binnen drie jaar klaar zijn.