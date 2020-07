Geseinde personen gevat tijdens controle

Het wijkteam van Linkeroever controleerde zondag samen met de mobiele eenheid, het Orida-fietsteam, de lokale recherche en de verkeerspolitie in hun werkgebied. De aandacht ging uit naar personen die in aanmerking kwamen voor woninginbraken.

Er werd gecontroleerd langs de invalswegen en gepatrouilleerd in de woonwijken. Tijdens de actie werden 3 geseinde personen gevat, één van hen reed rond ondanks een heleboel rijverboden, een andere moest overgebracht worden naar de gevangenis en de derde werd gezocht in een lopend onderzoek van de politie in Brussel.

Verder hadden 6 personen drugs op zak, reed 1 iemand met de gsm in hand, werden 2 bromfietsers beboet in de Waaslandtunnel en reed 1 bestuurder rond onder invloed van drugs. Een andere had te veel gedronken.