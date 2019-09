Dat fietsers zich bovengronds aan het Centraal Station parkeren is te verwachten, want ondergronds is het niet veilig. Dat zegt de Fietsersbond. Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis zei gisteren nog in ons nieuws dat er binnenkort boetes zullen volgen, voor wie z'n fiets onwettig vastmaakt aan het Centraal Station. Maar dat is geen oplossing, aldus de Fietsersbond. Want ondergronds zijn er te veel diefstallen.