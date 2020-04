Gesloten centra ramp voor chauffeurs die examen opnieuw moeten doen

Honderden Vlamingen zien hun rijverbod, opgelegd door de politierechtbank, voor onbepaalde tijd verlengd worden als gevolg van de coronacrisis. Ze moeten opnieuw hun rijexamen afleggen, maar dat kan niet omdat de examencentra gesloten zijn. Dat meldt de Gazet van Antwerpen.

De Antwerpse politierechter Wim Huyskens zegt dat in normale tijden zo'n vijftig tot zestig rijverboden per dag worden uitgesproken door de Antwerpse politierechtbank alleen, waarvan een twintigtal met de verplichting om de tests en examens te doen. 'Wie van het parket zo'n straf heeft gekregen in de weken voor de lockdown zit nu geblokkeerd. Nieuwe zaken komen er niet bij: alle niet-dringende dossiers zijn uitgesteld tot na 3 mei. En als een vonnis nog niet door het parket ten uitvoer werd gebracht, dan wachten ze daar ook wel mee tot de centra weer opengaan.' Een oplossing voor de anderen is er niet.

