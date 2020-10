Gespot op de Bosuil: Vuurwerk en een grootse Mourinho

Er zal dit jaar geen Azencross gereden worden in Loenhout, in Wuustwezel. Dat hebben de gemeente Wuustwezel en Golazo sports, organisator van de Azencross en de X2O Badkamers Trofee, in gezamenlijk overleg besloten. Het afgesloten domein van Sport Vlaanderen in Herentals neemt dit seizoen de plaats van Loenhout in. Het parcours van de populaire Azencross loopt grotendeels door een dichtbevolkte dorpskern, dit als enige cross uit de X2O Badkamers Trofee. Dat maakt het uitermate moeilijk om het parcours volledig af te sluiten of om de bewoners te verplichten binnen te blijven en niet zelf of met vrienden naar de cross te staan kijken. “Gezien die specifieke aard van ons parcours, is het helaas niet realistisch om hier op 29 december een cross te organiseren”, zegt Dieter Wouters, burgemeester van Wuustwezel. “Het is eigenlijk ondoenbaar om dat parcours volledig af te grendelen. We hebben er alles aan gedaan om een alternatieve locaties te vinden in onze gemeente. Crosstechnisch waren er misschien wel enkele mogelijkheden, maar nergens vonden we de nodige ruimte waar ook alle bijbehorende faciliteiten konden voorzien worden.” Burgemeester Wouters voegt er nog aan toe dat dit een éénmalig feit is door de strenge coronamaatregelen om de gezondheid van inwoners, renners en hun entourage te kunnen garanderen. “De Azencross komt in 2021 terug naar het bruisende Loenhout, hiervoor hebben wij een meerjarenovereenkomst met Golazo sports”, besluit burgemeester Wouters. “We hebben inderdaad samen met de gemeente Wuustwezel naar een alternatieve locatie gezocht”, vervolgt Christophe Impens van Golazo. “Maar er komt bij een internationale cylocross van dit formaat meer kijken dan alleen een parcours. Denk onder andere maar aan de rennersparking, de perszaal en de parking voor de captatiewagens van de VRT. We vinden het zeer jammer deze cross met een jaartje te moeten uitstellen, maar we komen uiteraard met heel veel plezier terug naar hier in de komende jaren. De Azencross blijft voor ons een klassieker in ons programma van de X2O Badkamers Trofee.” De plaats van de Azencross zal dit jaar worden ingenomen door Herentals, met het afgesloten domein van Sport Vlaanderen, zodat de X2O Badkamers Trofee evenzeer acht manches telt.(Bron en foto: © Belga)