Nieuws Gestegen vraag naar jodiumtabletten in apotheken

Er is opnieuw meer vraag naar jodiumtabletten. Dat merken ze ook in de Antwerpse apotheken. De reden daarvoor is de inval van Rusland in Oekraïne. Sinds de Russische troepen Tsjernobyl veroverden en er berichten waren van een verhoogde radioactiviteit in de regio, is er ook bij ons een toegenomen ongerustheid.