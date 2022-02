Gestolen nummerplaten en bromfiets in beslag genomen

Het wijkteam van Wilrijk van de Antwerpse politie merkte op het Mastplein een bromfiets op met gestolen nummerplaat. Ze zagen hoe twee jonge kerels een woning verlieten ter hoogte van de geparkeerde brommer. Toen ze de politie opmerkten gingen ze snel hun woning opnieuw binnen.

De politie besloot om aan de andere zijde van de woning kort toezicht te houden en hield de mannen staande toen ze langs deze kant de woning opnieuw verlieten. In het opbergvak van de bromfiets werd nog een tweede gestolen nummerplaat aangetroffen.

In opdracht van de magistraat werden de nummerplaten en de bromfiets in beslag genomen. De gecontroleerde man (19) zal op een later tijdstip verhoord worden.