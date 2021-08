Gestolen racefietsen teruggevonden

In de 's-Herenstraat in Borgerhout verdwijnt morgen een monument en da's geen overdrijving. Na 31 jaar zullen Veronique en Bart geen brood meer bakken in bakkerij Van Bogaert en daarmee komt een einde aan één van de oudste bakkerijen van Antwerpen. Al sinds 1896, 125 jaar geleden dus, is er op die plek in de 's-Herenstraat een bakker. Toch zijn het vooral de klanten waar Veronique nu aan denkt.