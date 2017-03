Gestolen voertuig onderschept dankzij ANPR-camera

Gisteravond kon de politie een gestolen voertuig onderscheppen in de Carnotstraat dankzij een ANPR-camera (automatische nummerplaatherkenning).

De camera gaf een 'hit' aan. Dat wil zeggen dat de nummerplaat van het voertuig geseind stond als gestolen. Meteen werden enkele politieploegen naar de Carnotstraat gestuurd.

Enkele personen sprongen uit de auto en vluchtten in de richting van het De Coninckplein. Militiairen die op dat moment in de buurt waren, meldden dat meteen aan de politiediensten. De wagen werd in beslag genomen voor verder onderzoek. De verdachten zijn nog voortvluchtig.