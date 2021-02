Geurhinder in Antwerpen door fout met chemisch product in haven

Politie en brandweer in Antwerpen hebben vanmiddag vanuit alle hoeken van de stad meldingen gekregen van een doordringende chemische geur.

Metingen leverden aanvankelijk niets op, maar uiteindelijk bleek de geur afkomstig van een bedrijf in het havengebied, waar zich volgens de brandweer een fout voordeed bij het laden van een vrachtwagen. Er zijn geen indicaties dat er een gevaar is voor de volksgezondheid en het euvel in de haven is intussen verholpen, zodat de hinder zou moeten afnemen.