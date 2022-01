'Geurtje' brengt chauffeur in de problemen

Exact 90 jaar geleden, in 1932, werd er in Merksem aan de Schijnpoortweg gestart met de bouw van het Sportpaleis. Maar veel reden tot vreugde is er vandaag niet in de concerttempel. Meer dan de helft van het personeel is technisch werkloos, grote optredens kunnen nog niet, en de overheidssteun is niet voldoende om op lange termijn te overleven. CEO Jan Van Esbroeck kruist z'n vingers dat er snel meer mag, in zijn Sportpaleis.