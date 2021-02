Gevaarlijk transport niet in orde

Gisterochtend reed een vrachtwagen zich vast op de Boomsesteenweg onder de brug ter hoogte van de R11. De brug raakte daarbij beschadigd. Verschillende brokken beton, afkomstig van de brug, lagen verspreid op de weg en op de vrachtwagen.

Bij controle van de combinatie trekker-oplegger stelden de motards van de verkeerspolitie verschillende inbreuken vast die onder meer risico's vormden voor andere weggebruikers. Zo was de lading niet gezekerd, ontbraken de waarschuwingsborden en de uitrusting voor uitzonderlijk vervoer, ontbrak het oranje zwaailicht achteraan en was de combinatie niet ingeschreven en verzekerd. De tachograaf was niet gekeurd en werd niet gebruikt en de bestuurder beschikte niet over het juiste rijbewijs voor het type voertuig waarmee hij onderweg was. De combinatie is op vraag van het parket in beslag genomen.

(foto Politie Antwerpen)