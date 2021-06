Gevaarlijk: wagen rijdt rond met kind tussen benen passagier

Ons land mag een extra team naar de Spelen in Tokio sturen. Want de 3x3 Lions hebben zich gisteravond in Hongarije geplaatst voor de Olympische Spelen. 3x3 is een nieuwe discipline, een snelle, urban versie van basketbal. Met teams van 3 spelers in plaats van de normale 5, en alles wordt op 1 helft gespeeld. En we noemen het dan wel een Belgisch team, maar eigenlijk is de ploeg 100% Antwerps.