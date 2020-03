Gevaarlijke chauffeur met drie inzittenden van de weg geplukt

Een politiepatrouille merkte zaterdagnamiddag een voertuig op met 4 inzittenden op de Turnhoutsebaan ter hoogte van de Carnotstraat. Dit is in strijd met de geldende maatregelen rond COVID-19. Wanneer de inspecteurs wensen over te gaan tot controle probeert de bestuurder zich aan de politie te onttrekken door aan hoge snelheid weg te rijden. Na een achtervolging waarbij de bestuurder verschillende andere weggebruikers, waaronder fietsers en voetgangers, in gevaar brengt, kan hij staande gehouden worden in de Tuinbouwstraat.

De 23-jarige bestuurder was al meermaals met de politie in aanraking gekomen. Ook zijn rijbewijs was hij al verschillende keren kwijtgespeeld, onder meer omwille van overdreven snelheid. De patrouille besloten zijn voertuig daarom bestuurlijk in beslag te nemen. De bestuurder en zijn passagiers kregen bovendien nog een boete omwille van het negeren van de COVID-19 maatregelen.