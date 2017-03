Oscare, het Antwerpse nazorgcentrum voor mensen met brandwonden roept een halt toe aan een gevaarlijke internethype. Want de Ice&Salt challenge wint aan populariteit in ons land. Daarbij leggen jongeren zout en ijs op hun armen. En dat veroorzaakt ernstige brandwonen. Oscare wilt die uitdaging zo snel mogelijk stoppen en lanceert daarom 'keep challenges fun'.