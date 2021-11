Kanye West werd begin september in Wijnegem staande gehouden door een agent met getrokken wapen. Dat vertelde de Amerikaanse rapper in een podcast. Politiezone Minos heeft het incident bevestigd en zegt dat het om een misverstand ging. West was in Wijnegem om er een luxeloft van binnenhuisarchitect Axel Vervoordt te kopen. De rapper en z'n bodyguard liepen er rond met zwarte maskers die hun volledige gezicht bedekten. Een politie-inspecteur die hen tegenkwam, vroeg om de maskers af te zetten. Maar dat hadden ze niet meteen door, waarop de agent hem onder schot hield.