Gevangene ontsnapt uit cellencomplex Noorderlaan

Een 25-jarige man is ontsnapt uit het cellencomplex van de politie aan de Noorderlaan. De man is gisteren samen met een kompaan in de Antwerpse diamantbuurt opgepakt, maar kon iets later op het politiebureau ontsnappen.



Volgens politiewoordvoerder Sven Lommaert greep de man zijn kans toen de administratieve afhandeling bezig was, dat is het moment waarop hij zijn bezittingen moest afgeven en ingeschreven werd. De politie heeft anderhalf uur gezocht in de onmiddelijke omgeving. Ook een natuurgebied wat verderop werd uitgekamd, maar van de verdachte is voorlopig geen spoor. Hoe de ontsnapping precies is kunnen gebeuren, wordt onderzocht. In juli ontsnapten ook al eens twee gedetineerden, toen bij het transport van het arresthuis naar de rechtbank.

(foto Google Street View)