Gevangenen die nog minder dan half jaar moeten zitten, kunnen vrijkomen

Carlos Machado Lopes Correia (43), de man die vorige maand nog tot levenslang werd veroordeeld voor de moord op zijn vriendin Nancy De Landtsheer uit Deurne, heeft een jaar cel gekregen voor het toebrengen van slagen aan een parketmagistraat in de gevangenis van Antwerpen. Hij deed dat samen met een medegedetineerde, die eveneens een jaar cel kreeg. De parketmagistraat (50) zat in de zomer van 2019 zélf in de cel, omdat hij zich op onregelmatige wijze zou hebben bezig gehouden met een handel in oldtimers. Zijn aanhouding kwam uitvoerig aan bod in de media en het nieuws bereikte ook de gevangenispopulatie. Op 19 juli werd hij tijdens de wandeling van de gedetineerden door Carlos Machado Lopes Correia en Emad K. (38) in elkaar geslagen. Andere gedetineerden moesten de magistraat te hulp schieten. De man werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hij had gebroken ribben, een hersenschudding, blauwe plekken over het hele lichaam en was doof aan een oor. 'De beklaagden wisten duidelijk dat het slachtoffer magistraat is en hadden het om deze reden op hem gemunt', klonk het in het vonnis. De magistraat werd in september 2019 vrijgelaten. Na een schorsing is hij intussen terug aan de slag bij het parket van Limburg. Hij kreeg van de rechtbank een schadevergoeding van 2.500 euro toegekend.