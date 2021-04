De gevangenis in de Begijnenstraat is deels in lockdown uit vrees voor een corona-uitbraak. Voorlopig testte er maar 1 gedetineerde positief op covid-19. Het gaat om een persoon uit Vleugel A, dat is de vleugel van de werkende gedetineerden. Enkel dat deel van het arresthuis is dus in lockdown. Andere gedetineerden worden nog getest, die resultaten worden pas morgen verwacht.