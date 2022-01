Gevangenispersoneel staakt tegen overbevolking en personeelstekort

Onder meer in de gevangenis van de Begijnenstraat in Antwerpen legt het personeel 24 uur lang het werk neer. De cipiers verzetten zich zo tegen de overbevolking en het personeelstekort.

De staking vindt plaats in de gevangenissen in heel Vlaanderen. In de 35 penitentiaire instellingen in België is plaats voor 9.500 gedetineerden. Op dit moment zijn er 10.700. Voor 1.200 gevangenen is er dus eigenlijk geen plaats. De cipiers en het andere personeel dat staakt, vraagt aan minister Van Quickenborne oplossingen op de langere termijn. Volgens hen volstaat de opening van twee nieuwe gevangenissen alvast niet. De staking gaat nog door tot 22 uur vanavond. Nadien is het de beurt aan de Waalse gevangenissen.

(Foto: © Belga)