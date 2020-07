Gevangenisstraf met uitstel voor man die speeksel op de arm van een vrouw wreef

Voor de correctionele rechtbank in Antwerpen is vandaag 45-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden en een boete van 100 euro, beide met uitstel.

Roman V. had op een caféterras met speeksel op de arm van een vrouw gewreven, nadat zij had gevraagd anderhalve meter afstand te bewaren. De feiten dateren van 12 juni. Het slachtoffer zat met een vriendin op een terras aan het De Coninckplein in Antwerpen, toen een dronken Roman V. naast haar onder de parasol kwam zitten. Toen de vrouw hem vroeg afstand te bewaren, reageerde de man dat dat belachelijk was en dat hij zit waar hij wil. Toen de vrouw nogmaals vroeg om afstand te nemen, likte Roman V. aan zijn hand en veegde zijn speeksel af op haar arm. Daarop belde de vrouw de politie. Bij zijn arrestatie was hij verbaal agressief en spuwde hij in de combi. Tijdens zijn proces bood de man zijn verontschuldigingen aan en wees hij op zijn drankprobleem. De rechtbank veroordeelde hem donderdag tot een straf met uitstel, onder de probatievoorwaarde dat hij hulp zoekt voor zijn alcoholprobleem.