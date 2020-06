Gevangenisstraf voor ex-Antwerpbaas Patrick Decuyper

Patrick Decuyper wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar voor fraude met groenestroomcertificaten via ex-marktleider Enfinity.

De Brusselse correctionele rechtbank heeft vrijdag Patrick Decuyper, bekend als de ex-CEO van de eersteklassers Zulte-Waregem en Royal Antwerp FC, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar, waarvan de helft met uitstel, voor fraude met groenestroomcertificaten via ex-marktleider Enfinity. Vijf andere verdachten kregen celstraffen van 18 maanden tot 3 jaar, waarvan ook een deel met uitstel.

Vier bedrijven, waarbij Enfinity, kregen boetes opgelegd van 144.000 en 288.000 euro. De verschillende betrokkenen moeten Fluvius ook een schadevergoeding betalen die meer dan 13 miljoen euro bedraagt. Het dossier draait rond zonnepanelen die Enfinity plaatste op de daken van de Balta-fabriek in Oudenaarde, de magazijnen van de houtgroep Cras in Deerlijk langs de E17, en het hoofdkantoor van de tapijtengroep Associated Weavers in Ronse. In de aanvragen voor de groenestroomcertificaten stond te lezen dat de zonnepanelen al in 2010 in dienst waren genomen, terwijl de installaties op dat moment nog in opbouw waren en pas het jaar nadien volledig klaar waren. In 2010 was een groenestroomcertificaat nog 350 euro waard, terwijl dat in de eerste helft van 2011 nog maar 330 euro was, en later nog lager.Het dossier ging aan het rollen toen de Vlaamse Regulator van de Elektriciteist- en Gasmarkt (VREG) op 24 januari 2011 een anoniem telefoontje kreeg. Daarin werd gemeld dat er gefoefeld werd met de installatie van zonnepanelen bij een bedrijf in Oudenaarde.

Een controle door Eandis leerde op 25 januari dat die installatie inderdaad nog niet afgewerkt was. Toen er daarop een aanvraag voor groenestroomcertificaten voor die installatie gedaan werd en daarbij een keuringsverslag zat waarin gesteld werd dat de installatie al op 31 december 2010 in orde was, besloot de VREG meteen klacht in te dienen.Het onderzoek bracht vervolgens aan het licht dat er ook in Deerlijk en Ronse gesjoemeld zou geweest zij.

