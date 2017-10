Nieuws VIDEO Gevel ingestort op Astridplein, voorbijgangers moeten wegspringen

Op het Koningin Astridplein in Antwerpen is vanmiddag een gebouw gedeeltelijk ingestort. Als bij wonder vielen er geen gewonden, want er waren op het ogenblik van de instorting arbeiders aan het werk en er vielen grote brokstukken op straat. Ook de rest van het gebouw is instabiel en dus nemen de hulpdiensten geen enkel risico.