Naar een bijzondere tentoonstelling in de wijk Moretusburg in Hoboken dan. Guido Hendrickx is al jaren betrokken bij de Sint-Jozefkerk daar, en samen met heel wat parochianen organiseerde hij een hele expo met religieuze kunstwerken én z'n eigen verzameling wijwatervaatjes. De meeste berichten over Moretusburg gaan over mensen die er wegtrekken, maar Guido wil tonen dat er ook positieve zaken gebeuren in de buurt.