Gevonden lichaamsdelen in Straatsburgdok zijn wel degelijk van Ben Vanleene

In het onderzoek naar de vermiste Ben Vanleene is vandaag duidelijk geworden dat hij na zijn verdwijning in het water is beland en om het leven is gekomen.

Ben verdween na de wedstrijd R.Antwerp FC – Club Brugge van 10 november. Hij werd het laatst gezien in de omgeving van de Slachthuislaan. Zoekacties in die buurt en in het water leverden aanvankelijk niets op.

Afgelopen zondag, rond 16.45 uur, werd een lichaamsdeel opgemerkt in het Straatsburgdok-Noordkaai. Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek voor uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Er werd een vergelijkend DNA-onderzoek uitgevoerd en daaruit blijkt nu dat het om de vermiste Ben Vanleene gaat.