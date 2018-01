Gewapende man overmeesterd

Een zwaar-bewapende politie-eenheid kon vanmiddag een man oppakken die zich urenlang verschanste in zijn flat in Burcht. De man was gewapend en daarom werden de speciale eenheden van de politie ingeschakeld. Er vielen uiteindelijk geen gewonden. BEELDIN De man sloot zichzelf vanmiddag op in zijn appartement. Hij deed dat na een melding van intra-famiiiaal geweld. Volgens verschillende bronnen had de man wapens bij zich. De lokale politie zette de straat af en niemand werd doorgelaten. De speciale interventie-eenheden konden uiteindelijk de man van 51 overmeesteren. Er werd geen enkel schot gelost. De verdachte kon gearresteerd worden en werd naar het politiekantoor overgebracht. Over zijn motief is momenteel nog niets duidelijk. Wellicht zal hij vandaag nog verhoord worden en voorgeleid worden bij de onderzoeks-rechter. BEELDUIT