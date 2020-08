Nieuws Gewapende overval Aldi Heide, dader nog voortvluchtig

Vanavond kort na sluitingstijd is een gewapende overval gebeurd op de Aldi aan het Willy Vandersteenplein. Het was de laatste klant die rechtsomkeer maakte en de winkeljuffrouw bedreigde met een vuurwapen. De dader ging er nadien te voet van door in onbekende richting. het labo is ter plaatse en ook de hondenbrigade. Over de eventuele buit Is nog niets gekend.