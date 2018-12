Gewapende overval in Nielse winkel

In Niel is gisteren een winkel overvallen. Het was rond 9 uur gisterenavond, net voor sluitingsuur, toen iemand de zaak Media Corner in de Matenstraat binnenkwam. De man was gemaskerd en helemaal in het zwart gekleed.

Hij haalde meteen een vuurwapen boven. En dwong de eigenaar van de zaak om de kassa leeg te maken. Er was niemand anders aanwezig in de zaak op dat moment. Toen de overvaller het geld had, moest de eigenaar op de grond gaan liggen en liep de overvaller weg. Het zou om een beperkte buit gaan. De politie heeft de overvaller nog niet kunnen opsporen.

(Foto : Google Street View)