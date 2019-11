Gewapende overval op Blokkerfiliaal in Ekeren

De politie werd vannacht rond 1 uur gebeld door de bewoners van een rijhuis aan de Heystveltstraat in Deurne. Onbekende(n) had(den) een raam van de voordeur verbrijzeld met een steen en hadden een granaat naar binnen gegooid. Het springtuig belandde in de kelderverdieping, maar is gelukkig niet ontploft. De politie stelde meteen een veiligheidsperimeter in en trommelde DOVO, de ontmijningsdienst van het leger op. Het springtuig werd door Dovo op een gecontroleerde manier tot ontploffing gebracht op een braakliggend terrein in de buurt.