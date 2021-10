Gewapende overval op geldkoerier - daders riskeren strenge straffen

Het Antwerpse parket voorziet voortaan in de mogelijkheid om mensen die de antidiscriminatiewetgeving overtreden hebben, naar Kazerne Dossin te sturen. Als ze het traject naar behoren doorlopen, volgt een seponering. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet Van Antwerpen donderdag. Het Antwerpse parket zal vanaf nu een rondleiding van een uur in het museum over de holocaust en de mensenrechten, een nagesprek en een reflectieverslag voorstellen aan personen die de antidiscriminatiewet­geving hebben overtreden. Als ze dat traject naar behoren doorlopen, wordt hun zaak geseponeerd. Het is een pilootproject, maar verwacht wordt dat andere parketten het Antwerpse voorbeeld ­zullen volgen. 'De samenwerking klinkt misschien ongewoon, maar het is niet alleen aan justitie en politie om alle samen­levings­problemen op te lossen', zegt ­Franky De Keyzer, initiatiefnemer en de Antwerpse procureur des Konings. 'Zeker voor dit doelpubliek zijn hoge geldboetes of lange ­gevangenisstraffen niet per se ­effectief om duidelijk te maken dat de redenen waarom ze discrimi­neren niet gerechtvaardigd zijn. Uit onderzoek blijkt trouwens dat ook slachtoffers het belangrijker vinden dat daders inzicht wordt bijgebracht. Het is hen niet zozeer om die bestraffing te doen.' De bedoeling is de daders van gedachten te doen veranderen, zegt Tomas Baum, algemeen directeur van Kazerne Dossin. 'We nodigen ze hier uit en voeren een diepgaand gesprek. Wat is het alternatief? De mensen aan hun lot overlaten en ze verder laten gisten? Wat me in dit project aanspreekt, is dat we met de minst evidente doelgroep in contact komen: zij die hier nooit een stap binnen zouden zetten.' Foto Belga