Op de site van Umicore in Hoboken hebben gewapende mannen vanochtend een overval gepleegd. De daders sloegen een bewakingsagent neer en vluchtten weg richting Hemiksem... wellicht zonder buit. De politie heeft intussen de vluchtwagen gevonden. Die was uitgebrand. De bewakingsagent raakte licht gewond. Er was ook een achtervolging richting Brecht. Later meer.