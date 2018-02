Gewapende winkeldief loopt zich vast in de modder

In Hoboken werd deze morgen een man gearresteerd die met een mes een supermarkt had overvallen. De politie kon de man binnen de tien minuten vatten na een modderige achtervolging.

Een supermarkt op de Kioskplaats in Hoboken kreeg kort voor de middag ongewenst bezoek. Een man bedreigde het personeel met een mes en haalde zo'n 1 000 euro uit de kassa's. Daarna zette hij het op een lopen en verwittigden de medewerkers van supermarkt de politie.

De politie was snel ter plaatse en kon de verdachte volgen tot in de Hertoglei. Daar probeerde hij via een werfzone te ontsnappen. Dat liep echter niet volgens plan, want de man kwam door de modder moeilijk vooruit. De inspecteurs zetten de achtervolging te voet verder en konden de man arresteren, weliswaar ten koste van een vuile broek. De 24-jarige verdachte was niet gekend voor gelijkaardig feiten, tijdens de fouille kon zijn buit gerecupereerd worden.