Geweld tegen verplegend personeel neemt toe

Ze worden terecht onder het lof bedolven, het medisch en verplegend personeel, dat voor iedereen klaar staat in deze Coronacrisis. Daarom is het des te onwaarschijnlijker dat het fysiek geweld tegen hen in de ziekenhuizen maar blijft stijgen. In 2015 zijn er in heel het land 61 gevallen van opzettelijke slagen op medisch personeel geregistreerd. In 2019 waren dat alleen al in de eerste zes maanden van het jaar 54 gevallen.

Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) op een vraag van Yves Buysse (Vlaams Belang)

Uit de cijfers van Binnenlandse Zaken blijkt dat de daders meestal worden geïdentificeerd. Voor Yves Buysse is een harde aanpak van deze geweldenaars meer dan aangewezen. "Onze zorgverstrekkers hebben de jongste dagen heel wat lof gekregen vanuit diverse hoeken - en dat maar terecht ook, want zij staan dag en nacht voor ons allen vooraan in de frontlinie", aldus Buysse. "Agressie tegen mensen die ten dienste staan van de gemeenschap kan dan ook in geen geval door de beugel en moet met een beleid van nultolerantie kordaat een halt worden toegeroepen", zegt Buysse.