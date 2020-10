Er heeft zich een gewelddadig incident afgespeeld in de Van Heetveldelei in Deurne, dat is in de buurt van de Bisschoppenhoflaan.

Het gaat om een incident in de privésfeer. Het slachtoffer, een vrouw van 48 jaar, is met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Politie en het labo zijn ter plaatse, maar er wordt nog niet veel informatie vrijgegeven .

