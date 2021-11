Gewelddadige overval op man na wandeling met hond

In de Van Wesenbekestraat is vanmorgen een man gewelddadig overvallen in zijn woning. De man had om hulp geroepen, waarop de politie werd gewaarschuwd. Twee verdachten zijn gearresteerd. Het slachtoffer had via het raam naar buiten om hulp geroepen. De politie is de woning van het slachtoffer binnengegaan en trof de man met ernstige verwondingen aan. De overvallers zouden hem gekneveld en geslagen hebben na zijn wandeling met z‘n hond. De politie startte meteen een onderzoek.

Het snelleresponsteam kon vrij snel twee verdachten arresteren. Hun betrokkenheid wordt onderzocht, al zijn er verschillende bezwarende elementen gevonden.

Het gerechtelijk lab voert een sporenonderzoek op de plaats van de feiten. De precieze omstandigheden en context worden momenteel nog onderzocht.