Gewezen bestuurder bekent seksueel misbruik in moskee Borgerhout

Een gewezen bestuurder van een moskee in Borgerhout heeft bekend dat hij een 10-jarig meisje seksueel heeft misbruikt. Een imam had het misbruik gefilmd. De man was al gearresteerd. Zijn opsluiting is nu alvast met een maand verlengd. Er werden huiszoekingen gehouden in de moskee, bij de imam thuis en bij alle bestuurders. Dat leidde uiteindelijk tot bekentenissen. Het voltallige bestuur van de moskee in de Ranststraat heeft intussen ontslag genomen. De moskee wordt momenteel geleid door een intirimbestuurder.