Gezellige drukte in stad - politie houdt toezicht

Het mooie weer lokt zoals verwacht de mensen naar buiten. Het is dan ook op veel plaatsen druk. Onze redactie kreeg bericht dat de Antwerpse politie de Meistraat zelfs zou hebben afgesloten omdat er zoveel volk was samengekomen in de buurt van het Theaterplein. Maar zo ver kwam het niet. De politie had wel postgevat in de buurt van het Theaterplein om er toezicht te houden. Sommige mensen werden er ook aangesproken om zich aan de coronamaatregelen te houden, voldoende afstand houden onder meer. Door hun aanwezigheid werd het ook weer wat rustiger in de buurt.

Er is ook bijzonder veel autoverkeer in de stad. De politie adviseert daarom om je wagen te parkeren op een park & ride en om van daar dan te voet, per fiets of met het openbaar vervoer naar de stad te komen. Woordvoerder Wouter Bruyns noemt het in de stad "gezellig druk" en hij roept de mensen ook op om het gezellig te houden, door de coronamaatregelen te volgen: dus afstand houden en je mondmasker dragen.