Het aantal patiënten op intensieve zorg blijft dalen. Momenteel hebben nog wel zo’n 700 patiënten intensieve zorgen nodig. Iedere dag belanden ongeveer 162 mensen in het ziekenhuis. De daling in het aantal hospitalisaties zet zich door. Het aantal vastgestelde besmettingen blijft ook in dalende lijn, terwijl er wel meer getest wordt. Dat is goed nieuws. De pandemie blijft in ons land aan kracht afnemen. In onze regio zien we ook voornamelijk dalingen in het aantal besmettingen in twee weken tijd. Vooral in Zwijndrecht en Brecht is die daling opvallend, met tien besmettingen minder dan in de lijst van gisteren. In 12 gemeenten zien we nog een stijging. Enkel in Schelle blijven de cijfers gelijk. Die cijfers zijn al wel enkele dagen oud.