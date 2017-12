Gezellige kerstsfeer palmt Aartselaar in

Vanaf zaterdag 16 december laait de kerstsfeer hoog op in Aartselaar. De kerstmarkt, lampionnentocht en een hartverwarmend kerstconcert zorgen voor heel wat gezelligheid.

Kerstmarkt voor groot en klein

Zaterdag 16 december van 15 tot 22 uur valt er heel wat te beleven op en rond het Laar. Meer dan 40 standhouders verwennen alle aanwezigen met lekkere hapjes en drankjes. Ook komt de Kerstman op bezoek en staan er verschillende optredens van verenigingen op het programma. Bezoekers worden ondergedompeld in de gezelligheid van kerst. Met een glaasje glühwein in de hand of een beker warme chocomelk kunnen ze bijpraten, de verschillende kraampjes bezoeken en genieten. Op de kerstmarkt worden leuke attenties, originele kerstkaarten, bloemstukjes… verkocht. De jongste Aartselarenaren kunnen cadeautjes vangen tijdens de berenworp om 18.30 uur. Verder staan er nog verschillende optredens van Aartselaarse zang- en dansverenigingen op het programma.

Kerstconcert in Sint-Leonarduskerk

Naar goede traditie wordt het jaar afgesloten met een kerstconcert in de Sint-Leonarduskerk. Donderdag 21 december bekoort Mariana Tootsie alle liefhebbers van jazz en blue-eyed soul. Maar ook wie van een eerlijke sound houdt, zal deze voorstelling appreciëren. Met 'Simply Blue' brengt Mariana Tootsie een toegankelijk jazz- en bluesprogramma met eigen werk en songs van grootse artiesten zoals Etta James, Ray Charles, Joni Mitchell en Amy Winehouse. Een charismatische zangeres met een prachtige stem gecombineerd met een geweldige présence op het podium, kortom een echte aanrader.

