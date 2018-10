Gezin uit OCMW woning gezet, wegens eigendomsfraude

Voor het eerst is een Antwerps gezin uit een OCMW-woning gezet, omwille van eigendomsfraude. Uit onderzoek bleek dat de familie ook een huis bezat in Turkije.

Het Antwerpse OCMW-bestuur besliste vorig jaar als eerste in België om het buitenlands vermogen van steuntrekkers te gaan onderzoeken. Daaruit bleek dat een Turks gezin, dat in Antwerpen woont, zeven jaar geleden een huis had gekocht in hun thuisland. Terwijl ze sinds 2004 in een sociale woning betrekt in de stad Antwerpen. Dat mag volgens de wetgeving niet. De familie moet hun OCMW-woning verlaten en ook 48.000 euro aan onterecht verkregen sociale huurkorting terugbetalen. In 26 andere dossiers zijn 23 buitenlandse eigendommen ontdekt. Ook daar voert het OCMW verder onderzoek.