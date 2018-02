Gezin uit 's Gravenwezel heeft opnieuw water

Er stroomt opnieuw water uit de kraan bij het gezin uit 's Gravenwezel dat het al twee weken zonder water moest stellen.

De moeder des huizes was gisteren in ons nieuws nog ten einde raad. Watermaatschappij Pidpa had het water afgesloten, in overleg met het OCMW van Schilde, omdat het gezin de rekeningen niet kon betalen. Twee weken lang moesten Marissa, haar partner en vier kinderen het zonder water en verwarming stellen. Maar het OCMW heeft Marissa vanmiddag opnieuw uitgenodigd. Ze zal budgetbegeleiding krijgen. En ook het water is meteen terug aangesloten.

