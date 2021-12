Gezinnen moeten huis ontvluchten door te hoge CO-waarden

Dinsdagochtend zijn rond 5.30 uur te hoge CO-waarden gemeten in een pand aan de Frans de l'Arbrelaan in Merksem. Alle bewoners zijn gevraagd om het gebouw zo snel mogelijk te verlaten. Vooral op de tweede verdieping had de brandweer hoge schadelijke waarden gemeten. Het gezin van drie dat op de tweede verdieping woont, raakte bevangen en is naar het ziekenhuis gevoerd.

Niemand verkeert in levensgevaar. Over de oorzaak is geen uitsluitsel. Tot na grondige controle zijn de boilers van de eerste en tweede verdieping verzegeld.

Foto Belga