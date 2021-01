Gezinsvriendelijk woonproject in de Cadixwijk

Het bouwblok langs het Kattendijkdok en het Schengenplein in de Antwerpse Cadixwijk krijgt een nieuwe invulling en wordt bestemd voor gezinsvriendelijke woningen. 60 procent van de woningen worden ruime appartementen met 3 slaapkamers of meer en bevinden zich rond een centrale binnentuin.

In april 2020 lanceerde AG Vespa de verkoop het bouwblok in de Cadixwijk voor de realisatie van een gestapelde mix aan gezinsvriendelijke woningen. Het bouwblok maakt deel uit van het RUP Eilandje en is gesitueerd langs de Kattendijkdok-Oostkaai, het Schengenplein, de Talinnstraat, het Kattendijkdok en de nieuw aan te leggen New Yorkkaai.

Het bouwblok werd toegewezen aan Dethier Ontwikkeling die een ontwerpteam samenstelden met Bulk Architecten, General Architecture en tal van experten. Zij voorzien een mix aan woningen. De kindvriendelijke woningen bestaan uit grotere wooneenheden met 3 en 4 slaapkamers.

De ontwerpers focusten niet enkel op het aantal vierkante meters leefoppervlakte en het aantal slaapkamers op maat van gezinnen met kinderen maar ook op de buitenruimtes, de lichtinval… Zo bestaat het toekomstige complex uit een sokkel rond een 480 vierkante meter grote binnentuin, aangevuld met 4 hoeken van 7 bouwlagen die telkens een compact bouwblokje vormen. Er is veel ruimte voor fietsen en kinderwagens op het gelijkvloers. Alle woningen krijgen grote terrassen, veel licht en contact met de stad én de binnentuin. Verder omvat het woonproject ook 2 daktuinen met een paviljoen waarvan alle bewoners gebruik kunnen maken. Parkeren gebeurt ondergronds met bredere comfortplaatsen en voldoende elektrische oplaadpunten. De woningen zijn zowel bestemd voor verhuur als voor verkoop.

Schepen voor wonen Fons Duchateau: “Antwerpen heeft nood aan kwalitatieve eengezinswoningen. We beschermen grotere woningen tegen verdere opdeling opdat er voldoende aanbod zou blijven voor gezinnen in de stad. En we zorgen er ook voor dat er ruime woningen bijkomen. Onze stad heeft gezinnen zo veel te bieden. Maar we moeten ze ook de ruimte geven.”

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening, Annick De Ridder: “Naast een gevarieerd woonaanbod en een gemengde ontwikkeling zetten we hier met het Schengenplein als buur en de heraangelegde New Yorkkaai volop in op een kindvriendelijke omgeving aan het water met voldoende groen en speelgelegenheid. De prioriteit blijft om in te zetten op een duurzame en levendige ontwikkeling van de Cadixwijk waar we het water terug dichterbij haar bewoners brengen. Zo is er op het gelijkvloers van dit nieuwe bouwblok ruimte voorzien voor een commerciële invulling in harmonie met de bewoning en starten we deze zomer nog met de aanleg van een ponton in het verlengde van het Schengenplein om het water zo nog bereikbaarder te maken.”

Als alles vlot verloopt, wordt dit jaar de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Vervolgens kunnen in 2022 de werken starten. In 2024 kunnen de eerste gezinnen hun intrek nemen in hun nieuwe woning

Ontwikkeling Cadixwijk

De ontwikkeling van dit bouwblok past binnen de regie die de stad voert bij de ontwikkeling van de Cadixwijk tot stedelijk woongebied. De hoofdlijnen en ambities zijn onder te verdelen in 3 grote thema’s: de realisatie van een gevarieerd programma, de ontwikkeling van een duurzame wijk en de gefaseerde uitwerking van samengestelde bouwblokken binnen een raster van woonstraten geënt op de bestaande wijk. AG Vespa legt ook het openbaar domein in de Cadixwijk aan. De Kattendijkdok-Oostkaai is de belangrijkste wijkontsluitingsas en tramboulevard. Als alles vlot verloopt starten de werken voor fase II van het Schengenplein, de ontmoetingsplaats in de wijk, tegen de zomer. Op dat moment start ook de heraanleg van de eerste fase van de New Yorkkaai.



(bericht Stad Antwerpen - afbeelding Dethier Bulk Architecten General Architecture)