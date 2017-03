Gezocht: 250 nieuwe werknemers

Het Antwerpse bedrijf Janssens Field Services gaat opnieuw fors aanwerven. De gespecialiseerde installateur van nieuwe technologie zoekt 250 nieuwe werknemers over het hele land om te anticiperen op de uitrol van glasvezelkabel en slimme meters. JFS verstevigt zo de basis voor verdere groei dit jaar.

Eind vorige maand communiceerde Proximus zijn eerste stappen in de glasvezelkabeluitrol naar de residentiële markt. De operator investeert de komende 10 jaar maar liefst 3 miljard euro in de toekomst van snel internet. Bovendien werd bekend dat vanaf 2019 slimme meters de huidige elektriciteitsmeters zullen vervangen in Vlaanderen.

Als gespecialiseerde technische dienstverlener voor onder meer telecomoperatoren en energieleveranciers, zoals onder andere Proximus en Engie, anticipeert JFS nu op deze twee golven. De Antwerpse onderneming werft maar liefst 250 extra technici aan in het hele land om de glasvezelbekabeling en andere zogenaamde Internet of Things (IoT) projecten mee te helpen uitrollen en zijn groei te bestendigen.

“We zoeken geen specifieke, wel technisch onderlegde profielen. In onze interne JFS Academy leiden we de mensen verder op zodat ze met de vereiste expertise deze nieuwe technologieën kunnen implementeren volgens de kwaliteitsnorm van de klant”, vertelt Koen Verbergt, CEO bij JFS. “Het betreft een investering van 30 opleidingsdagen per hoofd, of in totaal 6000 opleidingsdagen, naast € 1 miljoen euro aan materiaal.”